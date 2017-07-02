Меркель: Северный поток-2 навредит Украине

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе переговоров с польским премьером Бетой Шидло признала, что строительство газопровода Северный поток-2 с политической точки зрения может быть вредно для Украины.

Об этом заявил официальный представитель польского правительства Рафал Бохенек в эфире Польского радио.

"Госпожа канцлер подчеркивает главным образом коммерческий аспект этого проекта. Но во время разговора с госпожой премьером (Польши) сказала, что видит и политический аспект и он может быть вреден для Украины", - сказал Бохенек.

Он также подчеркнул, что Варшава изначально негативно относилась к Северному потоку-2.

"Он не служит энергетической безопасности ЕС, это делает Союз зависимым от России. Создание Северного потока-2 приведет к тому, что Украина окажется еще более в зоне влияния России", — напомнил Бохенек позицию Польши.

Напомним, проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Россия обещает проложить Северный поток-2 за два года.

Ранее в Европарламенте заявили, что Северный поток-2 противоречит интересам ЕС.

Источник: korrespondent.net