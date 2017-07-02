Аваков выбрал главу Нацполиции

Глава МВД Арсен Аваков внес премьер-министру Украины Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева на должность председателя Нацполиции.

Об этом министр сообщил в Facebook.

"Сегодня вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение председателя Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - написал Аваков.

По его словам, кандидатуру Князева он предложил по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 по 6 февраля 2017 года.

Аваков также отметил, что Князев награжден за мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Орденом Даниила Галицкого.

Отметим, Князев служит в органах внутренних дел более 20 лет, с 1992 года. На сегодняшний день Князев возглавляет Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Вчера сообщалось, что на пост главы Нацполиции осталось три претендента. Изначально на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата.

Источник: korrespondent.net