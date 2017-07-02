Объем валютных резервов Китая рекордно упал

Объем валютных резервов Китая впервые с 2011 года составил менее 3 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные государственного агентства, управляющего активами Народного банка Китая (SAFE).

По данным агентства, объем валютных резервов Китая (без учета золота) по итогам января 2017 года сократился до 2,9982 триллионов долларов.

Таким образом, впервые с февраля 2011 года объем активов опустился ниже отметки $3 трлн , максимума в $3,993 трлн он достиг в июне 2014 года.

Комментируя итоги января, в SAFE призвали "не уделять слишком много внимания" снижению объема резервов ниже $3 трлн, назвав изменения "нормальными".

Однако эксперты Reuters полагают, что результатом падения объема резервов ниже психологически важной отметки может стать ужесточение контроля за оттоком капитала.



Как известно, Китай обладает крупнейшими в мире резервами валюты, объем которых превышает резервы Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии и России вместе взятых.

Однако с июня 2016 года Китай непрерывно сокращает свои резервы. В мае 2016 года золотовалютные резервы Китая сократились до пятилетнего минимума. Как известно, Китай обладает крупнейшими в мире резервами валюты, объем которых превышает резервы Японии, Швейцарии, Саудовской Аравии и России вместе взятых.Однако с июня 2016 года Китай непрерывно сокращает свои резервы. В мае 2016 года золотовалютные резервы Китая сократились до пятилетнего минимума.

Источник: korrespondent.net