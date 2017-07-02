Иран поблагодарил Трампа за "истинное лицо" США

"Мы ценим Трампа. Во многом он сделал за нас работу, раскрыв истинное лицо Америки. То, о чем мы говорили в 30 с лишним лет - о коррупции в правительстве США, Трамп откровенно заявил в ходе своей предвыборной кампании", - написал аятолла Хаменеи в Twitter.
Он также напомнил, что после подписания Трампом скандального миграционного указа сотрудники аэропорта в Даллосе на несколько часов задержали пятилетнего мальчика из Ирана. По мнению Хаменеи, это показывает, что именно означают американские права человека.
В ходе своей речи во время встречи в честь годовщины со дня Исламской революции в Иране 1979 года Хаменеи удивился, почему Трамп призвал Тегеран поблагодарить прошлую администрацию США.
"Почему?! Мы должны поблагодарить его (бывшего президента Барака Обаму - ред) за (создание - ред.) ИГИЛ, продолжающиеся войны в Ираке и Сирии, или откровенной поддержки за 2009 смуты в Иране?" - возмутился Хаменеи.
В ответ на это Иран провел новые ракетные испытания.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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