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07. 02. 2017

США не видят движения сил РФ на границе с Украиной

В Пентагоне заявили, что не видят крупномасштабных перемещений российских сил возле границ с Украиной.
 
Об этом сказал официальный представитель оборонного ведомства СШ Джефф Дэвис, передает РИА Новости Украина.
 
"Мы не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего. Есть обострение насилия, но на данный момент мы не видим причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему", - заявил Дэвис.
 
Напомним, летом США призвали Украины не искать "единорога" у границ.
 
А в конце января в МИД Украины заявили о войсках России возле границы с Украиной.

Источник: korrespondent.net

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