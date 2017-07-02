Посол Германии объяснил свое заявление - СМИ

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель объяснил свое скандальное заявление по поводу выборов на Донбассе, пишет УНИАН.

Сегодня Райхель в интервь заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Это заявление вызвало скандал, в частности, МИД вызвал посла Германии на "ковер".

Издание отмечает, что Райхель отказался общаться на эту тему с журналистами, однако встречал гостей, прибывавших на мероприятие в посольство ФРГ, посвященное 25-й годовщине диптношений Берлина и Киева.

Во время этого нардеп Сергей Лещенко сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуации на Донбассе украинские партии не могут участвовать в выборах, а украинские СМИ не могут освещать такие выборы.

"Да... Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия...", – заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов на Донбассе.

Отметим, что Райхель заявлял, что Киеву придется пойти на уступки по Минску-2 еще в сентябре 2016 года.