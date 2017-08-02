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08. 02. 2017

В Зимбабве послу США посоветовали "повеситься на банановом дереве"

 
Власти Зимбабве резко раскритиковали дипломатов из США, которые высказали озабоченность в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране, передает Herald.
 
Напомним, 6 февраля посольство США в Хараре заявило о "продолжающемся ухудшении" соблюдения прав человека в Зимбабве. Поводом для этого стал арест местного пастора Ивэна Маварире, который инициировал протестное движение в социальных сетях.
 
Пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба в ответ на заявление назвал американского посла Гарри К. Томаса-младшего "остатком ужасной эпохи", имея в виду конфликтные отношения между администрацией экс-президента США Барака Обамы и зимбабвийского лидера Роберта Мугабе.
 
"Он (посол США) думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве",  заявил Чарамба.
 
Представитель президента Зимбабве подчеркнул, что страна "ждет сигнал от новой администрации США"
 
Ранее сообщалось, что в Зимбабве протестовали против состояния экономики, коррупции, нарушений прав человека и требовали отставки президента Роберта Мугабе.
Президент Зимбабве разгоняет демонстрации и критикует Запад

Источник: korrespondent.net

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