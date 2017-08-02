В Киеве разгромили выставку про войну и ситуацию после Майдана

Неизвестные в Киеве разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Упущенная возможность", которая проходила в Центре визуальной культуры и была посвящена войне и ситуации после Майдана, передает Радио Свобода.

По информации работников центра, 15 человек с закрытыми лицами ворвались в помещение около 18.00.

"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену и убежали", – рассказала представитель центра.

На место инцидента вызвали полицию, работала следственная группа.

В Центре визуальной культуры подчеркнули, что уже с пятницы, 3 февраля, им поступали угрозы.

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Ранее сообщалось, что в Умани Черкасской области группа неизвестных устроила погром в синагоге.

Источник: korrespondent.net