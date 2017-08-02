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08. 02. 2017

В МИД Германии прокомментировали слова своего посла

 
В МИД Германии заявили на слова их посла в Украине, что ФРГ будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе, передает Укринформ.
 
"Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция", − ответили в ведомстве на просьюу прокомментировать заявления немецкого посла Эрнста Райхеля.
 
Напомним, ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. МИД Украины вызвало посла для объяснений по поводу сказанного.
 
Посол Германии объяснил свое заявление - СМИ

Источник: korrespondent.net

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