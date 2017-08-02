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08. 02. 2017

Блокада Донбасса продолжается − Парасюк

 
Народный депутат Владимир Парасюк сообщил в Facebook, что блокада железной дороги вблизи города Бахмут в Донецкой области продолжается.
 
"Сейчас распространяется информация, что якобы блокада завершилась и все разошлись. Сразу заявляю − это ложь. Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована", − написал Парасюк.
 
 
Ранее начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута.
 
По факту блокады на Донбассе открыли дело

Источник: korrespondent.net

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