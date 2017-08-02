ЕС осудил решение Израиля о легализации поселений

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Европейский союз осуждает принятие Израилем закона о легализации поселений на палестинских территориях, передает Интерфакс-Украина.

"Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории", − отметила Могерини.

По ее мнению, при решении этого вопроса израильский парламент вышел за пределы своей юрисдикции.

Могерини считает, что закон помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт.

ЕС призвал израильское руководство воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта, говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Как сообщал Корреспондент.net , парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

Ранее Совбез ООН одобрил резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. США от голосования воздержались.

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Источник: korrespondent.net