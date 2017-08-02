Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 03:48
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

Решение суда о признании Химикуса пострадавшим незаконное − Пашинский

 
Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский считает незаконным решение суда о признании пострадавшим Вячеслава Химикуса, в которого он стрелял накануне Нового года, передает Украинская правда.
 
"(Решение) вынесла судья,.. которая Портнова снимала с розыска международного. Мы сегодня обратились в Высший Совет правосудия − она нарушила закон. Думаю, реакция должна быть в рамках закона", − заявил нардеп.
 
Он считает, что решение суда о признании Химикуса пострадавшим является незаконным.
 
"Эта судья совершила должностное преступление, и она будет привлечена (к ответственности) за это преступление", − добавил Пашинский.
 
Он точнил в Facebook, что речь идет о судье Печерского районного суда Киева Кристине Гладун.
 
Напомним, 1 февраля, Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле. По словам адвоката Химикуса Марины Париновой, прокуратура Киевской области не согласна с таким определением.
 
Ранее сообщалось, что пострадавший во время стычки с нардепом Химикус утверждает, что Пашинский достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух. 
 
Адвокаты Пашинского отрицают версию потерпевшего

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.