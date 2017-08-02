Решение суда о признании Химикуса пострадавшим незаконное − Пашинский

Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский считает незаконным решение суда о признании пострадавшим Вячеслава Химикуса, в которого он стрелял накануне Нового года, передает Украинская правда.

"(Решение) вынесла судья,.. которая Портнова снимала с розыска международного. Мы сегодня обратились в Высший Совет правосудия − она нарушила закон. Думаю, реакция должна быть в рамках закона", − заявил нардеп.

Он считает, что решение суда о признании Химикуса пострадавшим является незаконным.

"Эта судья совершила должностное преступление, и она будет привлечена (к ответственности) за это преступление", − добавил Пашинский.

Он точнил в Facebook, что речь идет о судье Печерского районного суда Киева Кристине Гладун.

Напомним, 1 февраля, Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле. По словам адвоката Химикуса Марины Париновой, прокуратура Киевской области не согласна с таким определением.

Ранее сообщалось, что пострадавший во время стычки с нардепом Химикус утверждает, что Пашинский достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

Адвокаты Пашинского отрицают версию потерпевшего

Источник: korrespondent.net