В Беларуси проверят действия чиновников Россельхознадзора

МВД Беларуси планирует проверки в отношении чиновников Россельхознадзора, сообщила пресс-служба министерства.

Доследственные проверки будут проведены по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса страны ("Дискредитация деловой репутации конкурента").

По информации МВД Беларуси, отдельные должностные лица Россельхознадзора ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ и распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей.

Только в Минской области были ограничены поставки с 96 сельхозпредприятий, их убытки составили более 2,5 миллионов долларов.

В МВД отметили, что собранные в ходе проверки доказательства будут переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки.

Как сообщал Корреспондент.net , президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусским продуктам.

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Источник: korrespondent.net