Опубликовано видео погрома выставки в Киеве

Центр визуальной культуры предоставил Громадському видеозапись с камер наблюдения, которые зафиксировали момент нападения на выставку украинского художника Давида Чичкана о войне и ситуации после Майдана.

На записи 15 человек с закрытыми лицами врываются в помещение центра.

Часть нападавших атаковала охранника, другие поспешили к выставленным картинам. Молодые люди пытались заставить охранника лечь на пол, обещая, что тогда его не будут бить. Позже другой нападающий брызнул в охранника перечным газом.

После погрома нападавшие скрылись, взяв с собой часть работ художника.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Киеве разгромили выставку Чичкана "Упущенная возможность".