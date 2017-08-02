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08. 02. 2017

Опубликовано видео погрома выставки в Киеве

 
Центр визуальной культуры предоставил Громадському видеозапись с камер наблюдения, которые зафиксировали момент нападения на выставку украинского художника Давида Чичкана о войне и ситуации после Майдана.
 
На записи 15 человек с закрытыми лицами врываются в помещение центра.
 
Часть нападавших атаковала охранника, другие поспешили к выставленным картинам. Молодые люди пытались заставить охранника лечь на пол, обещая, что тогда его не будут бить. Позже другой нападающий брызнул в охранника перечным газом.
 
После погрома нападавшие скрылись, взяв с собой часть работ художника.
 
 
Ранее сообщалось, что неизвестные в Киеве разгромили выставку Чичкана "Упущенная возможность".

Источник: korrespondent.net

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