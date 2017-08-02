Трамп провел телефонную беседу с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели первый телефонный разговор, передает Daily Sabah.

По информации газеты, беседа длилась 45 минут и велась в позитивном ключе.

Как подчеркивает издание, Анкара хочет начать отношения с Вашингтоном "с чистого листа" и надеется, что новая администрация США "не допустит ошибок" в отношениях между двумя странами, которые были допущены при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Также Турция надеется, что администрация Трампа одобрит экстрадицию оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В Белом доме сообщили, что во время беседы лидеры отметили близкие и давние отношения двух стран, а также подтвердили свою приверженность к борьбе с терроризмом "в любых формах", передает Reuters.

Трамп вновь назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по альянсу НАТО, а также приветствовал вклад Анкары в борьбу с группировкой "Исламское государство".

Как сообщал Корреспондент.net , 4 февраля состоялась телефонная беседа Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой лидеры стран обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе и дальнейшему сотрудничеству государств.

Трамп и Столтенберг обсудили конфликт в Украине

Источник: korrespondent.net