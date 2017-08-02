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08. 02. 2017

Трамп провел телефонную беседу с Эрдоганом

 
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели первый телефонный разговор, передает Daily Sabah.
 
По информации газеты, беседа длилась 45 минут и велась в позитивном ключе.
 
Как подчеркивает издание, Анкара хочет начать отношения с Вашингтоном "с чистого листа" и надеется, что новая администрация США "не допустит ошибок" в отношениях между двумя странами, которые были допущены при бывшем президенте США Бараке Обаме.
 
Также Турция надеется, что администрация Трампа одобрит экстрадицию оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.
 
В Белом доме сообщили, что во время беседы лидеры отметили близкие и давние отношения двух стран, а также подтвердили свою приверженность к борьбе с терроризмом "в любых формах", передает Reuters.
 
Трамп вновь назвал Турцию стратегическим партнером и союзником по альянсу НАТО, а также приветствовал вклад Анкары в борьбу с группировкой "Исламское государство".
 
Как сообщал Корреспондент.net, 4 февраля состоялась телефонная беседа Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой лидеры стран обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе и дальнейшему сотрудничеству государств.
 
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Источник: korrespondent.net

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