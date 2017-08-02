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08. 02. 2017

Трамп назвал позором действия демократов в Сенате

 
Президент США Дональд Трамп назвал в Twitter позором ситуацию, в результате которой формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.
 
"Это позор, что мой кабинет до сих пор не на месте, самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Обструкция демократов!", − написал Трамп в своем микроблоге .
 

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.
 
После инаугурации президента США не утверждены такие важные члены администрации, как министры финансов, торговли, энергетики, а также генеральный прокурор, возглавляющий минюст страны.
 
Всего, по данным на 8 февраля, из 21 кандидата администрации Трампа, которые требуют согласия сената, утверждены и приступили к обязанностям лишь шесть человек.
 
Напомним, Трамп вступил в должность президента 20 января и в тот же день свои посты заняли министр обороны и министр внутренней безопасности. Однако затем процесс утверждения кандидатур в сенате замедлился.
 
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Источник: korrespondent.net

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