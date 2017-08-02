Трамп назвал позором действия демократов в Сенате

Президент США Дональд Трамп назвал в Twitter позором ситуацию, в результате которой формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.

"Это позор, что мой кабинет до сих пор не на месте, самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Обструкция демократов!", − написал Трамп в своем микроблоге .

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

После инаугурации президента США не утверждены такие важные члены администрации, как министры финансов, торговли, энергетики, а также генеральный прокурор, возглавляющий минюст страны. Всего, по данным на 8 февраля, из 21 кандидата администрации Трампа, которые требуют согласия сената, утверждены и приступили к обязанностям лишь шесть человек. Напомним, Трамп вступил в должность президента 20 января и в тот же день свои посты заняли министр обороны и министр внутренней безопасности. Однако затем процесс утверждения кандидатур в сенате замедлился. Белый дом "указал на дверь" работникам, несогласным с политикой Трампа

Источник: korrespondent.net