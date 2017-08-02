Меркель и Дуда обсудили конфликт в Украине

Министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что на встрече президента Польши Анджея Дуды с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве обсуждался, в частности, конфликт в Украине, передает Польское радио.

Дуда и Меркель говорили о том, как "сохранить неразрывность трансатлантической связи, ценной и важной как для польских, так и немецких интересов", а также о том, как развивать сотрудничество с США после выбора нового президента этой страны.

"Трансатлантические отношения очень важны для безопасности Европы и США; каждый, кто сейчас подрывает эту связь, действует в ущерб Европе", − отметил Щерский и добавил, что слишком рано говорить об оценке изменения политики США.

"Переговоры касались также конфликта в Украине и перспектив его урегулирования", − сообщил министр. Дуда и Меркель обсудили позицию новой администрация США по ситуации в Украине.

По данным Щерского, лидеры двух стран выразили обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины и подтвердили, что нельзя соглашаться с аннексией Крыма Россией.

"Нельзя соглашаться с возвращением к обычному сотрудничеству "business as usual" после того, что произошло в Украине, пока конфликт не будет урегулирован, а международный порядок, который будет опираться на международное право в Украине, восстановлен", − подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Меркель признала строительство газопровода Северный поток-2 вредным для Украины с политической точки зрения в ходе переговоров с польским премьером Беатой Шидло.

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Источник: korrespondent.net