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08. 02. 2017

Маккейн: США и путинская Россия не тождественны

 
Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал высказывания Дональда Трампа в интервью, когда президент США на вопрос о "Путине-убийце" отметил, что Америка также имеет в своей истории много убийц, передает Politico.
 
Напомним, когда во время интервью ведущий Fox News назвал Путина "убийцей", Трамп без промедления ответил: "У нас есть много убийц... Что, вы думаете, наша страна такая невинная?".
 
Маккейн подчеркнул, что между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.
 
Путин бандит, убийца и агент КГБ − Маккейн
 
"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки – страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", − заявил Маккейн.
 
Критикуя высказывания Трампа, сенатор отметил, что для того, чтобы прибегнуть к таким сравнениям, надо быть или "ужасно дезинформованым, или невероятно предвзятым". 
 
Ранее Маккейн заявил, что каждый гражданин США должен знать об угрозах, исходящих со стороны России.

Источник: korrespondent.net

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