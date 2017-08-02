Маккейн: США и путинская Россия не тождественны

Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал высказывания Дональда Трампа в интервью, когда президент США на вопрос о "Путине-убийце" отметил, что Америка также имеет в своей истории много убийц, передает Politico.

Напомним, когда во время интервью ведущий Fox News назвал Путина "убийцей", Трамп без промедления ответил: "У нас есть много убийц... Что, вы думаете, наша страна такая невинная?".

Маккейн подчеркнул, что между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.

Путин бандит, убийца и агент КГБ − Маккейн

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки – страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", − заявил Маккейн.

Критикуя высказывания Трампа, сенатор отметил, что для того, чтобы прибегнуть к таким сравнениям, надо быть или "ужасно дезинформованым, или невероятно предвзятым".

Ранее Маккейн заявил, что каждый гражданин США должен знать об угрозах, исходящих со стороны России.

Источник: korrespondent.net