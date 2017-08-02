Итоги 07.02: Скандал с послом ФРГ, Ляшко без визы

Ляшко остался без американской визы

Народный депутат Олег Ляшко сообщил в Facebook, что его долгосрочную визу США аннулировали.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", – пожаловался Ляшко.

Он связал "это беспрецендентное решение" с требованием Радикальной партии к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму.

"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужна работа и достойная жизнь", – отметил нардеп.

Кабмин понизил соцнормативы на тепло, свет и газ

Кабинет министров понизил социальные нормативы на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами, что являлось одним из условий МВФ для получения Украиной следующего транша кредита.

Уменьшены социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Также снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

В Кабмине отметили, что понижение соцнормативов не предусматривает перерасчет размеров нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.

Посол Германии в Украине скандально высказался о проведении выборов на Донбассе

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил в интервью, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", – отметил Райхель.

Министерство иностранных дел Украины вызвало Райхеля для объяснений в связи с его заявлениями по поводу урегулирования на Донбассе.

Позже посол объяснил свое скандальное заявление тем, что имел в виду создание необходимых условий для проведения выборов на Донбассе.

В Приднестровье отказались от особого статуса

Новоизбранный президент самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение о переговорах по предоставлению региону особого статуса внутри Молдовы.

Он заявил, что не собирается менять курс непризнанной республики на присоединение к России.

Нацполиция сообщила о прекращении блокады Донбасса, Парасюк опроверг

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута.

"В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке", − отметил Аброськин.

Напомним, После конфликта на блокпосту в Бахмуте Донецкой области нардеп Семен Семенченко обвинил силовиков в применении силы и выложил видео конфликта.

Позже народный депутат Владимир Парасюк сообщил в Facebook, что блокада железной дороги вблизи Бахмута продолжается.

В Киеве решили отобрать землю у посольства России

На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству России в Украине.

"Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды", – заявил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Украина письменно извинилась перед польским мэром

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прислал письмо с извинениями мэру польского города Перемышль Роберту Хоме и подтвердил отмену запрета на въезд в страну.

В документе Дещица отметил, что ожидает дальнейшего сотрудничества для "добрососедских и партнерских польско-украинских отношений в духе дружбы, взаимоуважения, что является общим благом и государственным интересом наших государств и обществ".

Напомним, 18 января мэру Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе. МИД Польши потребовал снять запрет на въезд, пригрозив "по настоящему серьезными последствиями". СБУ сняла запрет на въезд Роберту Хоме 27 января.

Путин ратифицировал соглашение по Турецкому потоку

Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода Турецкий поток.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о Турецком потоке, предусматривающий строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря, в начале декабря.

Первая ветка будет для поставок на турецкий рынок, вторая – для транзита в Европу.

AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины

Интернет-ритейлер AliExpress отменил бесплатную доставку товаров в Украину.

На сайте AliExpress Помощник. сообщается, что с 7 февраля вступают в силу изменения в связи с новой политикой в области логистики по отношению к Украине, России и Беларуси.

Отмечается, что для России бесплатная доставка остается, если заказ будет стоить до 2 долларов, а для Украины и Беларуси теперь бесплатной доставки не будет вообще.

Источник: korrespondent.net