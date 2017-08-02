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08. 02. 2017

В Турции еще почти пять тысяч госслужащих уволены из-за путча

Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих в ходе чисток, последовавших за попыткой госпереворота в июле прошлого года.

В числе 4464 уволенных - 2585 сотрудников министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT.

Всего после путча власти уже арестовали более 41 тысячи человек, а также уволили или отстранили около 100 тысяч. Всех их подозревают в связях с Гюленом. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, cудей и журналистов.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена - своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Недавно в Турции вынесли первый приговор по перевороту.

Источник: korrespondent.net

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