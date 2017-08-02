ДНР: Киев проигнорировал предложенный план по прекращению огня

"Оперативный штаб" самопровозглашенной Донецкой народной республики представил свой план нормализации обстановки на линии соприкосновения сторон, но реакции с украинской стороны на эту инициативу не поступило. Об этом сообщает сепаратистское "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на сообщение "командование" ДНР в среду, 8 февраля.
"Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ", – цитирует ДАН сообщение.
Сообщается, что план включает пять пунктов. Среди в них в частности, "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения", отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений.
В ДНР подчеркивают, что передали план украинскому командованию, "но там полностью проигнорировали инициативу республики". "При этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона", – сообщает ДАН.
Отметим, накануне российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель договорились в скором времени провести встречу в "нормандском формате".
Источник: korrespondent.net
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