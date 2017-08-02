Суд заслушал аргументы сторон по миграционному указу Трампа

Федеральный апелляционный суд США заслушал аргументы сторон в споре вокруг миграционного указа президента Дональда Трампа. Представители американской администрации и подавших иск штатов Миннесота и Вашингтон в течение часа излагали свои позиции.
Суд в Сан-Франциско намерен еще на текущей неделе вынести вердикт, оставить ли в силе решение нижестоящего суда в Сиэтле, отменившего указ, которым временно запрещается въезд в страну граждан семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Для окончательного решения вопроса остается высшая инстанция - Верховный суд США.
С точки зрения генеральной прокуратуры штата Вашингтон, вступление запрета в силу "повергнет страну в хаос" и негативно скажется на интересах штата и его жителей. Семьи будут разделены, а живущие в штате граждане одной из семи перечисленных стран будут ограничены в передвижении.
В свою очередь представитель администрации США заявил, что глава Белого дома усматривает "риски" для безопасности страны в иммиграционных правилах, действовавших до сих пор, и намерен временно приостановить въезд определенных групп иностранцев, чтобы перепроверить процедуры выдачи виз.
Отметим, Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.
Источник: korrespondent.net
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