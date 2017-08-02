В ДНР сообщили о смерти Гиви

Сегодня утром в Донецке в результате теракта погиб один из главарей самопровозглашенной ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви"). Об этом сообщает сепаратистское "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на сообщение "командование" ДНР в среду, 8 февраля.
"Сегодня в 6.12 в результате террористического акта погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса", – сказано в сообщении.
Информацию о смерти Гиви подтвердил и экс-главарь ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). "Якобы, взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО "Шмель", – написал Стрелков на своей странице Вконтакте.
Напомним, 31 января сепаратисты заявили о ранении Гиви. Однако позже уточнили, что "Гиви жив-здоров, воюет".
Источник: korrespondent.net
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