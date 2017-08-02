В Луизиане объявили режим ЧП из-за торнадо

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения (ЧП). Решение принято из-за разрушений, причиненных серией торнадо, сообщает Fox News.

В результате удара стихии пострадали как минимум 20 человек.

По словам мэра Нового Орлеана Митча Лэндриу, около 15 тысяч жителей города и окрестностей остались без электричества, полностью или частично разрушены сотни домов и других строений.

Отметим, 7 февраля на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо – на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.

Напомним, в конце января в результате торнадо и штормов на юго-востоке США погибли не менее 18 человек.

Источник: korrespondent.net