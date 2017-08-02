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08. 02. 2017

В ДНР обещают наказать убийц Гиви "по законам военного времени"

В ДНР заявляют, что вышли на след предполагаемых исполнителей теракта, в результате которого погиб один из главарей самопровозглашенной республики, командир батальона Сомали Михаил Толстых (позывной Гиви).

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в прокуратуре ДНР.

"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы", – сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики ДНР "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей.

"Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", – сказал собеседник агентства и добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Донецке в результате взрыва погиб Михаил Толстых (Гиви). По информации Игоря Стрелкова (Гиркина), Гиви взорвали в его рабочем кабинете.

Источник: korrespondent.net

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