В ДНР обещают наказать убийц Гиви "по законам военного времени"

В ДНР заявляют, что вышли на след предполагаемых исполнителей теракта, в результате которого погиб один из главарей самопровозглашенной республики, командир батальона Сомали Михаил Толстых (позывной Гиви).
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в прокуратуре ДНР.
"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, силовики ДНР "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей.
"Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", – сказал собеседник агентства и добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Донецке в результате взрыва погиб Михаил Толстых (Гиви). По информации Игоря Стрелкова (Гиркина), Гиви взорвали в его рабочем кабинете.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-