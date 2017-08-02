В СБУ проверят информацию о гибели Гиви

Служба безопасности Украины пока не подтверждает, но и не опровергают информацию о смерти одного из главарей ДНР Михаила Тлстых (позывной Гиви). Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев", – сказал Тандит.

Он отметил, что "если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы".

"Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и, возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение", – сказал Тандити добавил, что информация по Гиви появится "в ближайшее время".

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин также официально не подтвердил смерть Михаила Толстых.

"Официального подтверждения этому пока нет, но по анализу ситуации, похоже, что, к сожалению, он погиб", – отметил Матюхин, добавив, что следует ожидать официального подтверждения.

Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Донецке в результате взрыва погиб Михаил Толстых (Гиви). По информации Игоря Стрелкова (Гиркина), Гиви взорвали в его рабочем кабинете.

В ДНР пообещали найти и наказать убийц Гиви "по законам военного времени".

Источник: korrespondent.net