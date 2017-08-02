Убийство Гиви: подробности

Гиви убит 8 февраля утром в результате взрыва в его кабинете - заявили в ДНР. Информация подтверждена лидерами сепаратистов. Предположительно, Михаил Толстых погиб на базе под Донецком - в Макеевке.

Корреспондент собрал все подробности о смерти Гиви (Михаила Толстых) - командира батальона "Сомали", известного лидера боевиков "Донецкой республики" и друга погибшего ранее Моторолы.

Убийство Гиви: все подробности

В ДНР заявили, что по "горячим следам" вышли на предполагаемых убийц Гиви. "Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - пригорозили в ДНР.

В кабинете Гиви, где произошел взрыв, нашли его тело.

"8:47. Тело обнаружено. К сожалению, сомнений почти нет", - сообщают в соцсетях сепаратисты. Отмечают, что в кабинете был пожар и на момент взрыва Гиви был в комнате.

Пользователи в соцсетях пишут, что Гиви погиб на базе в Макеевке - там произошел взрыв и пожар, и выкладывают фото:

Смерть Гиви: его база в Макеевке, по данным соцсетей, горит Смерть Гиви: его база в Макеевке, по данным соцсетей, горит

Михаил Толстых (Гиви) убит 8 февраля в Донецке в 6:10 утра в результате покушения, сообщило сепаратистское агентство новостей ДАН и бывший главарь ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин.

Гиви погиб в результате взрыва в его кабинете. По данным ДНР, это работа украинской диверсионно-разведывательной группы.

Первые подробности смерти Гиви сообщил паблик сепаратистов "Сводки от ополчения Новороссии" в Вконтакте:

Первые подробности смерти Гиви (скриншот)

Источник: korrespondent.net