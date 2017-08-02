Убийство Гиви: подробности

Гиви убит 8 февраля утром в результате взрыва в его кабинете - заявили в ДНР. Информация подтверждена лидерами сепаратистов. Предположительно, Михаил Толстых погиб на базе под Донецком - в Макеевке.
Корреспондент собрал все подробности о смерти Гиви (Михаила Толстых) - командира батальона "Сомали", известного лидера боевиков "Донецкой республики" и друга погибшего ранее Моторолы.
Убийство Гиви: все подробности
В ДНР заявили, что по "горячим следам" вышли на предполагаемых убийц Гиви. "Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - пригорозили в ДНР.
В кабинете Гиви, где произошел взрыв, нашли его тело.
"8:47. Тело обнаружено. К сожалению, сомнений почти нет", - сообщают в соцсетях сепаратисты. Отмечают, что в кабинете был пожар и на момент взрыва Гиви был в комнате.
Пользователи в соцсетях пишут, что Гиви погиб на базе в Макеевке - там произошел взрыв и пожар, и выкладывают фото:
Михаил Толстых (Гиви) убит 8 февраля в Донецке в 6:10 утра в результате покушения, сообщило сепаратистское агентство новостей ДАН и бывший главарь ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин.
Гиви погиб в результате взрыва в его кабинете. По данным ДНР, это работа украинской диверсионно-разведывательной группы.
Первые подробности смерти Гиви сообщил паблик сепаратистов "Сводки от ополчения Новороссии" в Вконтакте:
Источник: korrespondent.net
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