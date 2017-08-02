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08. 02. 2017

Опубликовано видео с места гибели Гиви

В интернете появилось первое видео с места убийства главаря батальона ДНР Сомали Михаила Толстых (позывной Гиви). Видео опубликовал российский портал Life.ru.

По информации издания, покушение на Гиви произошло на базе батальона в Донецке.

На кадрах ролика видно, что при взрыве оказались повреждены все этажи здания. После взрыва начался пожар, который потушили прибывшие спасатели.

Источник: korrespondent.net

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