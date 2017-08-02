В Нигерии пираты похитили россиян и украинца

У берегов Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили семерых граждан России и одного гражданина Украины. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, – говорится в Twitter дипмиссии. – С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины".

В посольстве также отметили, что уже обратились к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных людей.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года пираты захватили греческое судно под панамским флагом с двумя украинцами и 18 россиянами на борту у берегов Бенина.

Источник: korrespondent.net