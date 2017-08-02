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08. 02. 2017

В Украине впервые будут судить чиновника за неподанную декларацию

В Украине впервые направлен в суд акт по обвинению в умышленном непредоставлении субъектом декларирования е-декларации. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду, 8 февраля.

Дело направлено против старшего следователя по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. Сообщается, что он умышленно не подал до 1 ноября 2016 года ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства.

Также чиновник обвиняется во взяточничестве. Согласно данным ГПУ, он требовал и получил 10 тысяч долларов за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали 25 уголовных производств по результатам анализа электронных деклараций.

Источник: korrespondent.net

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