Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 12:53
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

Вандалы сделали надписи на заборе генконсульства Польши во Львове

Сегодня ночью неизвестные исписали забор польского консульства во Львове на ул. Ивана Франко, 108, сообщает Zaxid.net.

На заборе появилась надпись белой краской "Наша земля-1, а также пятна красной краски на здания консульства.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Присутствовали руководитель управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа. На место также выехал консул Польши во Львове.

Надпись на заборе польского генконсульства во Львове. Фото: Варта1
 
На здании генконсульста появились красные пятна. Фото: Варта1
 

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 10 января вандалы взорвали памятник убитым полякам, погибшим от рук фашистов в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Лвовской области.

А 25 января стало известно, что неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне недалеко от Киева.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.