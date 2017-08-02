Вандалы сделали надписи на заборе генконсульства Польши во Львове

Сегодня ночью неизвестные исписали забор польского консульства во Львове на ул. Ивана Франко, 108, сообщает Zaxid.net.

На заборе появилась надпись белой краской "Наша земля-1, а также пятна красной краски на здания консульства.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Присутствовали руководитель управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа. На место также выехал консул Польши во Львове.

Надпись на заборе польского генконсульства во Львове. Фото: Варта1

На здании генконсульста появились красные пятна. Фото: Варта1

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 10 января вандалы взорвали памятник убитым полякам, погибшим от рук фашистов в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Лвовской области.

А 25 января стало известно, что неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне недалеко от Киева.

Источник: korrespondent.net