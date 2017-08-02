Вандалы сделали надписи на заборе генконсульства Польши во Львове

Сегодня ночью неизвестные исписали забор польского консульства во Львове на ул. Ивана Франко, 108, сообщает Zaxid.net.
На заборе появилась надпись белой краской "Наша земля-1, а также пятна красной краски на здания консульства.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Присутствовали руководитель управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа. На место также выехал консул Польши во Львове.
Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 10 января вандалы взорвали памятник убитым полякам, погибшим от рук фашистов в 1944 году в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Лвовской области.
А 25 января стало известно, что неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне недалеко от Киева.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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