В пабликах Донецка активно обсуждают убийство видного сепаратиста Гиви - командира бригады "Сомали" Михаила Толстых. Его взорвали в собственном кабинете 8 февраля - предположительно, выстрелом из реактивного огнемета "Шмель".

Внутренние разборки в ДНР

Многие из тех, кто не уехал из Донбасса или наоборот - приехал сюда воевать на стороне сепаратистов - придерживаются версии, что Гиви ликвидировали спецслужбы самой ДНР.

По мнению данной группы, таким образом власти Донецка с отмашки Москвы постепенно "зачищают" идейных сторонников независимости Донбасса от Украины.

Убийство Гиви в Донецке: все подробности

Главным аргументом для таких комментаторов стали обстоятельства убийства Гиви и недавней ликвидации Моторолы - далеко от передовой, в собственных домах и кабинетах, куда крайне сложно проникнуть человеку со стороны.

Рука Киева

Другая часть комментаторов считает, что инциденты - дело рук украинских диверсантов, обвиняя при этом силовиков "республики" в бездействии и профнепригодности.

По мнению сторонников "украинской" версии, ликвидацией командиров-символов украинская сторона пытается вызвать сепаратистов (и стоящую за ними Россию) на ответные действия уже на украинской территории. Чтобы впоследствии обвинить Россию в терактах и удержать режим санкций против нее.

Эта группа комментаторов уже призвала в соцсетях к отставке главы ДНР Александра Захарченко.

Корреспондент.net сделал срез мнений жителей неподконтрольной части Донбасса о причинах убийства Гиви.

Cмотрите фотогалерею: Дончане об убийстве Гиви: ждем отставки Захарченко

Источник: korrespondent.net