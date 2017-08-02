В пабликах Донецка активно обсуждают убийство видного сепаратиста Гиви - командира бригады "Сомали" Михаила Толстых. Его взорвали в собственном кабинете 8 февраля - предположительно, выстрелом из реактивного огнемета "Шмель".
Внутренние разборки в ДНР
Многие из тех, кто не уехал из Донбасса или наоборот - приехал сюда воевать на стороне сепаратистов - придерживаются версии, что Гиви ликвидировали спецслужбы самой ДНР.
По мнению данной группы, таким образом власти Донецка с отмашки Москвы постепенно "зачищают" идейных сторонников независимости Донбасса от Украины.
Убийство Гиви в Донецке: все подробности
Главным аргументом для таких комментаторов стали обстоятельства убийства Гиви и недавней ликвидации Моторолы - далеко от передовой, в собственных домах и кабинетах, куда крайне сложно проникнуть человеку со стороны.
Рука Киева
Другая часть комментаторов считает, что инциденты - дело рук украинских диверсантов, обвиняя при этом силовиков "республики" в бездействии и профнепригодности.
По мнению сторонников "украинской" версии, ликвидацией командиров-символов украинская сторона пытается вызвать сепаратистов (и стоящую за ними Россию) на ответные действия уже на украинской территории. Чтобы впоследствии обвинить Россию в терактах и удержать режим санкций против нее.
Эта группа комментаторов уже призвала в соцсетях к отставке главы ДНР Александра Захарченко.
Корреспондент.net сделал срез мнений жителей неподконтрольной части Донбасса о причинах убийства Гиви.
Cмотрите фотогалерею: Дончане об убийстве Гиви: ждем отставки Захарченко
Источник: korrespondent.net
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