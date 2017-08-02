Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 12:53
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

Дончане об убийстве Гиви: ждем отставки Захарченко

В пабликах Донецка активно обсуждают убийство видного сепаратиста Гиви - командира бригады "Сомали" Михаила Толстых. Его взорвали в собственном кабинете 8 февраля - предположительно, выстрелом из реактивного огнемета "Шмель". 

Внутренние разборки в ДНР

Многие из тех, кто не уехал из Донбасса или наоборот - приехал сюда воевать на стороне сепаратистов - придерживаются версии, что Гиви ликвидировали спецслужбы самой ДНР.

По мнению данной группы, таким образом власти Донецка с отмашки Москвы постепенно "зачищают" идейных сторонников независимости Донбасса от Украины.

Убийство Гиви в Донецке: все подробности

Главным аргументом для таких комментаторов стали обстоятельства убийства Гиви и недавней ликвидации Моторолы - далеко от передовой, в собственных домах и кабинетах, куда крайне сложно проникнуть человеку со стороны. 

Рука Киева

Другая часть комментаторов считает, что инциденты - дело рук украинских диверсантов, обвиняя при этом силовиков "республики" в бездействии и профнепригодности.

По мнению сторонников "украинской" версии, ликвидацией командиров-символов украинская сторона пытается вызвать сепаратистов (и стоящую за ними Россию) на ответные действия уже на украинской территории. Чтобы впоследствии обвинить Россию в терактах и удержать режим санкций против нее. 

Эта группа комментаторов уже призвала в соцсетях к отставке главы ДНР Александра Захарченко. 

Корреспондент.net сделал срез мнений жителей неподконтрольной части Донбасса о причинах убийства Гиви. 

Cмотрите фотогалерею: Дончане об убийстве Гиви: ждем отставки Захарченко

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.