Кремль о смерти Гиви: Россия не причастна

Россия не имеет отношения к убийству командира батальона сепаратистов Сомали Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи, – сказал Песков. – Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Он отметил, что ситуация на юго-востоке Украины "и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона".

"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", – добавил Песков.

Он подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины "и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона".

Опубликовано видео с места гибели Гиви

Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Донецке был убит Михаил Толстых (Гиви). Его взорвали в собственном рабочем кабинете.

Для этого неизвестные применили реактивный огнемет Шмель. В результате взрыва были повреждены все этажи здания, в котором находился Гиви.

В ДНР пообещали найти и наказать убийц Гиви "по законам военного времени".

Источник: korrespondent.net