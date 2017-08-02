Кремль о смерти Гиви: Россия не причастна

Россия не имеет отношения к убийству командира батальона сепаратистов Сомали Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи, – сказал Песков. – Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе".
Он отметил, что ситуация на юго-востоке Украины "и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона".
"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", – добавил Песков.
Он подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины "и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона".
Опубликовано видео с места гибели Гиви
Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Донецке был убит Михаил Толстых (Гиви). Его взорвали в собственном рабочем кабинете.
Для этого неизвестные применили реактивный огнемет Шмель. В результате взрыва были повреждены все этажи здания, в котором находился Гиви.
В ДНР пообещали найти и наказать убийц Гиви "по законам военного времени".
Источник: korrespondent.net
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