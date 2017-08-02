Ураган повредил крупнейший комплекс NASA

В Новом Орлеане ураган повредил Сборочный комплекс NASA Michoud, где происходит сборка лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) и космического корабля Orion.
Как сообщили в NASA, в результате пять сотрудников учреждения получили незначительные травмы. Космический корабль Orion и ракета SLS, создающиеся на станции, уцелели.
Из-за природной стихии NASA эвакуировало 3,5 тысячи сотрудников комплекса. Агентство собирается приступить к к оценке нанесенного торнадо ущерба.
Сборочный комплекс Michoud расположен в штате Луизиана и является крупнейшим объектом NASA.
Напомним, из-за урагана в Луизиане объявили режим чрезвычайного положения.
Источник: korrespondent.net
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