Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 14:28
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

Ураган повредил крупнейший комплекс NASA

В Новом Орлеане ураган повредил Сборочный комплекс NASA Michoud, где происходит сборка лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) и космического корабля Orion.

Как сообщили в NASA, в результате пять сотрудников учреждения получили незначительные травмы. Космический корабль Orion и ракета SLS, создающиеся на станции, уцелели.

Из-за природной стихии NASA эвакуировало 3,5 тысячи сотрудников комплекса. Агентство собирается приступить к к оценке нанесенного торнадо ущерба.

Сборочный комплекс Michoud расположен в штате Луизиана и является крупнейшим объектом NASA.

Напомним, из-за урагана в Луизиане объявили режим чрезвычайного положения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.