Кабмин назначил Князева главой Нацполиции

Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Сергея Князева. Соответствующе решение единогласно принято на заседании правительства в среду, 8 февраля.

"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании.

По словам Князева, "непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ" будет основным девизом и задачей его как руководителя Нацполиции и той задачей, которую он поставит перед коллективом полиции.

Ранее СМИ узнали, что у Князева в декларации указано две квартиры под Киевом: в Броварах и в поселке Чабаны. А на его жену записано семь квартир, три машин и нескольких земельных участков.

Отметим, отбор главы Нацполиции состоял из пяти этапов, начавшись 15 декабря. На первом этапе было подано 64 заявления, из которых сначала выбрали 10 кандидатов, а затем три.

Источник: korrespondent.net