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08. 02. 2017

Непогода в Украине: За сутки на дорогах погибли девять человек

В Украине за минувшие сутки в результате сложных погодных условий на дорогах погибли девять человек и 66 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным ведомства, критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях Украины: Житомирской, Черновецкой, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской.

Также сохраняется высокий уровень в Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Запорожской областях.

Кроме того, движение грузового транспорта ограничено в Винницкой области на трассах М-21,Р-08, в Хмельницкой области – трасса Н-03.

В Закарпатской и Волынской областях ограничено движение для всех видов транспорта на трассах А-071207, Т-18-02.

 

Как сообщал Корреспондент.net, на трассе Киев-Чоп в ДТП семь автомобилей, в том числе пять грузовиков. В этой аварии погибла женщина, еще одна получила травмы.

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Источник: korrespondent.net

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