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08. 02. 2017

Бог наказывает вас: Ляшко упал в здании Рады

Видео падения Олега Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.
 
На видео запечатлели, как Ляшко споткнулся и упал, а после выругался. За кадром кто-то говорит: "Бог наказывает Вас, Олег".
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что власти США аннулировали визу Ляшко.
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Источник: korrespondent.net

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