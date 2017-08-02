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08. 02. 2017

Медведчука заблокировали в Facebook

Аккаунт лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа" заблокировали в социальной сети Facebook. В исполкоме движения такое блокирование назвали "новым этапом преследования" политика.

"Хотя администрация сети Facebook не предоставила никакой полезной информации о причинах блокирования аккаунта, можно предположить, что речь идет о реализации нормы пункта 2 статьи 16 Пользовательского соглашения: "Если вы находитесь в стране, на которую распространяется эмбарго, налагаемое США, или включены в список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США, то не будете заниматься коммерческой деятельностью на Facebook (например, рекламой или платежами) или управлять приложением Платформы или веб-сайтом. Вы не будете использовать Facebook, если вам запрещено получать программное обеспечение, продукты или услуги, разработанные или произведенные в Соединенных Штатах Америки", – сказано в заявлении движения.

Однако блокирование аккаунта и страницы Медведчука, нельзя объяснить одними лишь административными причинами, уверены в организации. "…Преследование Виктора Медведчука носит систематический характер... Речь идет о неоднократных вооруженных нападениях на офис Движения, поджогах, кражах техники и документации, порче имущества", – говорится в заявлении.

Напомним, в конце января Facebook уже блокировал аккаунт Медведчука. Тогда в "Украинском выборе" также обрушили на создателей соцсети с критикой.

Источник: korrespondent.net

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