Парубий заставил нардепов говорить на украинском

Во время выступления депутата от Оппоблока Натальи Королевской, на русском Парубий призвал ее говорить на государственном языке. Королевская согласилась, но попросила применять такой подход ко всем депутатам, сообщает Эспрессо.

Впоследствии с трибуны начал выступал "оппоблоковец" Александр Долженков. Свое выступление он вел сначала на украинском языке, но затем перешел на русский, указав, что согласно закону, "выступающий может выступать на другом языке".

"Что касается языка, которым необходимо выступать, - у меня очень большая просьба к председательствующему, Андрей Владимирович, к вам: у нас есть закон, закон называется "регламент Верховной Рады Украины", у нас есть закон Украины "Об основах государственной языковой политики", где в статье 9 четко сказано, что выступающий может выступать на другом языке", - заявил депутат.

"Заседание Верховной Рады ведутся на государственном языке, заседания комитетов ведутся на государственном языке. Выступающий имеет право выступать на том языке, которым он владеет", - сказал Долженков и добавил, что эта норма, по его мнению, существует потому, что депутат "говорит со своими избирателями".

После этого в зале поднялся шум. На это Парубий призвал не создавать конфликтную атмосферу там, где ее нет".

"Есть Конституция Украины, где определено, что государственным языком является украинский язык. Единственный государственный язык. Не делайте конфликта там, где его нет", - сказал голова ВР.

Спикер отметил, что нельзя представить, чтобы в парламенте любой европейской державы, "при всем уважении ко всех национальных меньшинств, чтобы в парламенте выступали на другом, не на государственном языке".

Голова ВР добавил, что если кому-то из депутатов нужен перевод, то об этом нужно заранее сообщать, и его обеспечат.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада досрочно закрылась из-за отсутствия депутатов.

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Источник: korrespondent.net