У Авакова появился заместитель из Азова

Сегодня Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна на должность заместителя министра внутренних дел Украины.

"Назначили заместителя министра внутренних дел – Трояна", – сказал министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства.

Таким образом, Вадим Троян стал четвертым заместителем главы МВД Арсена Авакова. До сегодняшнего дня их было три – Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук и Анастасия Деева.

Как сообщал Корреспондент.net, Вадим Троян считался одним из главных кандидатов на пост главы Нацполиции, однако снял свою кандидатуру с конкурса.

До работы в МВД и Нацполиции Вадим Троян был бойцом батальона Азов, а затем заместителем командира полка Азов.

Напомним, сегодня Кабмин назначил Сергея Князева по пост руководителя Нацполиции.

Источник: korrespondent.net