У Авакова появился заместитель из Азова

Сегодня Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна на должность заместителя министра внутренних дел Украины.
"Назначили заместителя министра внутренних дел – Трояна", – сказал министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства.
Таким образом, Вадим Троян стал четвертым заместителем главы МВД Арсена Авакова. До сегодняшнего дня их было три – Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук и Анастасия Деева.
Как сообщал Корреспондент.net, Вадим Троян считался одним из главных кандидатов на пост главы Нацполиции, однако снял свою кандидатуру с конкурса.
До работы в МВД и Нацполиции Вадим Троян был бойцом батальона Азов, а затем заместителем командира полка Азов.
Напомним, сегодня Кабмин назначил Сергея Князева по пост руководителя Нацполиции.
Источник: korrespondent.net
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