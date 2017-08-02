Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 16:02
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

У Авакова появился заместитель из Азова

Сегодня Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна на должность заместителя министра внутренних дел Украины.

"Назначили заместителя министра внутренних дел – Трояна", – сказал министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства.

Таким образом, Вадим Троян стал четвертым заместителем главы МВД Арсена Авакова. До сегодняшнего дня их было три – Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук и Анастасия Деева.

Как сообщал Корреспондент.net, Вадим Троян считался одним из главных кандидатов на пост главы Нацполиции, однако снял свою кандидатуру с конкурса.

До работы в МВД и Нацполиции Вадим Троян был бойцом батальона Азов, а затем заместителем командира полка Азов.

Напомним, сегодня Кабмин назначил Сергея Князева по пост руководителя Нацполиции.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.