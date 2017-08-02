Захарченко о смерти Гиви: Будем приходить мертвыми

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко выступил с заявлением после убийства боевика Михаила Толстых (Гиви), обвинив в его смерти власти Украины.

"Сегодня был подло убит комбат Сомали с позывным Гиви Михаил Толстых. Предварительное следствие показало – это был теракт, – сказал Захарченко. – Следствие устанавливает виновных, в ближайшее время мы это выясним".

Глава ДНР также добавил, что он считает Украину террористической организацией.

"На полях сражения у них не получается нас побеждать, они получили в любом своем наступлении "котлы", и потому нас они убивают подло", – отметил он.

Захарченко также обратился к украинским властям и военнослужащим: "Всех нас вы не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые и все равно будем вас убивать. Вы сами нам дали на это право".

Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Донецке погиб Гиви (Михаил Толстых). В здание, где он был, выстрелили из реактивного огнемета Шмель.

Минобороны Украины подтвердило смерть боевика. А в Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к убийству Гиви.

Убийство Гиви: все подробности, фото, видео

Источник: korrespondent.net