В киевской сауне умер священник УПЦ МП

Под Киевом в сауне в Броварах найден мертвый 26-летний священник Киевской епархии УПЦ (МП) Иоанн Корнут. Об этом ВВС Україна сообщили в полиции Киевской области.
"Смерть наступила в результате естественных причин – у него оторвался тромб", – сказал пресс-секретарь ведомства Николай Жукович. По его словам, инцидент произошел 25 января.
По сообщениям некоторых СМИ, вместе со священником в сауне были девушки. На это в полиции ответили, что "оснований их сейчас искать нет".
В свою очередь в УПЦ (МП) утверждают, что тело Иоанна Корнута нашли в парке в Борисполе. По словам руководителя Синодального информационного отдела УПЦ МП владыки Климента, эту информацию он получил от жены и родителей священника, а других данных об обстоятельствах смерти у него нет.
На сайте Киевской метрополии УПЦ МП сказано, что протоиерей Иоанн Корнута внезапно умер 21 января. Он служил в монастыре Введения в храм Пресвятой Богородицы, работал секретарем епископа.
Ранее у здания полиции в Мариуполе спал пьяный священник.
Источник: korrespondent.net
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