В киевской сауне умер священник УПЦ МП

Под Киевом в сауне в Броварах найден мертвый 26-летний священник Киевской епархии УПЦ (МП) Иоанн Корнут. Об этом ВВС Україна сообщили в полиции Киевской области.

"Смерть наступила в результате естественных причин – у него оторвался тромб", – сказал пресс-секретарь ведомства Николай Жукович. По его словам, инцидент произошел 25 января.

По сообщениям некоторых СМИ, вместе со священником в сауне были девушки. На это в полиции ответили, что "оснований их сейчас искать нет".

В свою очередь в УПЦ (МП) утверждают, что тело Иоанна Корнута нашли в парке в Борисполе. По словам руководителя Синодального информационного отдела УПЦ МП владыки Климента, эту информацию он получил от жены и родителей священника, а других данных об обстоятельствах смерти у него нет.

На сайте Киевской метрополии УПЦ МП сказано, что протоиерей Иоанн Корнута внезапно умер 21 января. Он служил в монастыре Введения в храм Пресвятой Богородицы, работал секретарем епископа.

Ранее у здания полиции в Мариуполе спал пьяный священник.

Источник: korrespondent.net