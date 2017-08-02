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08. 02. 2017

Валенса поклялся, что никогда не сотрудничал со спецслужбами

Бывший лидер профсоюзного объединения "Солидарность", экс-президент Польши Лех Валенса опроверг свое сотрудничество с коммунистическими спецслужбами Польши. Об этом он заявил в Гданьске, передает собственный корреспондент Укринформ.

"Я клянусь, что никогда не сотрудничал, но у меня были свои методы борьбы", – заявил Валенса.

Он отметил, что не верит выводам графолога, который подтвердил, что документы о его сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами были аутентичными. "Я могу пригласить 100 графологов, которые придут к обратному выводу", – сказал Валенса.

Кроме того, экс-президент Польши подчеркнул, что ни один из документов, которые проверял графологи, ему не принадлежит. "Я никогда не был на той стороне", – добавил Валенса.

Недавно Польский институт национальной памяти заявил, что сумел доказать факт сотрудничества Валенсы со спецслужбами.

Источник: korrespondent.net

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