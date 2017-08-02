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08. 02. 2017

Экс-главу МВФ подозревают в крупном мошенничестве

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато подозревается в совершении мошенничества на 6,8 млн евро в период с 2004 по 2015 год. Об этом пишет El Pais.

По информации издания, Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при Налоговой службе Испании передало в суд отчет по делу Рато.

Сам подозреваемый не согласен с обвинениями и заявил, что пока изучает документы.

"Отчет содержит ложную или ошибочную информацию", – считает Рато.

В прошлом году в Испании начался процесс о финансовом мошенничестве, по которому проходят 65 человек, в том числе и Родриго Рато. Дело связано с использованием "черных карт" Bankia, на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства.

Согласно версии обвинения, с помощью этих карт подозреваемые потратили свыше 12 млн евро на личные нужды в период с 2003 по 2012 год.

Напомним, Родриго Рато раньше занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).

Как сообщал Корреспондент.net, обвинение добивается для Родриго Рато 4,5 лет лишения свободы.

Ранее бывшего директора МВФ задерживали в Мадриде. Также проводились обыски в его домах.

Источник: korrespondent.net

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