За сутки в зоне АТО ранили шестерых военных

За минувшие сутки в зоне АТО ранили шестерых военных, погибших нет. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
Он также рассказал, что сепаратисты на луганском направлении противник продолжает применять тяжелое вооружение, в частности, в Крымском и Попасной – минометы и пушки. Всего по украинским позициям было выпущено 50 минометных и 90 артиллерийских снарядов.
"Силы АТО были вынуждены вести огонь в ответ", - подчеркнул спикер Минобороны.
Кроме того, провокации фиксировались в Станице Луганской и Новотошковке. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 19 вооруженных провокаций, 9 из них – с применением тяжелого вооружения.
На донецком направлении во вторник обстановка ухудшилась по всей линии фронта. На Светлодарской дуге, в Зайцево, Новгородском и Верхнеторецком сепаратисты применили минометы и бронетехнику.
В Авдеевке НВФ около 6 часов вели огонь по позициям сил АТО из минометов и танков. Также неспокойно было в Песках и Опытном. Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 42 обстрела, половина из них – с применением тяжелого вооружения.
На мариупольском направлении, в Гнутово, сепаратисты стреляли из минометов и артиллерии по нескольким украинским опорным пунктам.
Всего по позициям сил АТО было выпущено около 100 мин и артиллерийских снарядов. Всего за сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 28 обстрелов, 6 из них с применением тяжелого вооружения.
Вчера сообщалось, что украинские позиции обстреляли 78 раз.
Ранее в Сеть выложили видео боя под Авдеевкой.
Источник: korrespondent.net
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