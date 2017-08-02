За сутки в зоне АТО ранили шестерых военных

За минувшие сутки в зоне АТО ранили шестерых военных, погибших нет. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Он также рассказал, что сепаратисты на луганском направлении противник продолжает применять тяжелое вооружение, в частности, в Крымском и Попасной – минометы и пушки. Всего по украинским позициям было выпущено 50 минометных и 90 артиллерийских снарядов.

"Силы АТО были вынуждены вести огонь в ответ", - подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме того, провокации фиксировались в Станице Луганской и Новотошковке. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 19 вооруженных провокаций, 9 из них – с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении во вторник обстановка ухудшилась по всей линии фронта. На Светлодарской дуге, в Зайцево, Новгородском и Верхнеторецком сепаратисты применили минометы и бронетехнику.

В Авдеевке НВФ около 6 часов вели огонь по позициям сил АТО из минометов и танков. Также неспокойно было в Песках и Опытном. Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 42 обстрела, половина из них – с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении, в Гнутово, сепаратисты стреляли из минометов и артиллерии по нескольким украинским опорным пунктам.

Всего по позициям сил АТО было выпущено около 100 мин и артиллерийских снарядов. Всего за сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 28 обстрелов, 6 из них с применением тяжелого вооружения.

Вчера сообщалось, что украинские позиции обстреляли 78 раз.

Ранее в Сеть выложили видео боя под Авдеевкой.

Источник: korrespondent.net