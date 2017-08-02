Нардепу Мельничуку предъявили обвинения в создании ОПГ

Копия обвинительного акта по делу о создании организованной преступной группы (ОПГ), была вручена депутату группы "Воля народу" Сергею Мельничуку сегодня. Об этом сообщает РБК-Украина.

Мельничук получил копию обвинительного акта в уголовном производстве от 10 июля 2015 года. В то же время сам нардеп в приписке к документу выразил несогласие со своим статусом.

Расписка по получению обвинения

"Со статусом подозреваемого не согласен, так как подозрение не вручалось соответствующим должностным лицом", - написал Мельничук.

Напомним, еще в мае 2015 года занимавший тогда пост генерального прокурора Виктор Шокин заявил, что Сергею Мельничуку инкриминируется длинный перечень статей УК, среди которых он выделил ст. 257 (создание преступной организации). Сам нардеп позже пояснил, что фигурирует в 24 эпизодах, которые объединены в одно уголовное производство, открытое Генпрокуратурой.

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Источник: korrespondent.net