Суд выпустил под залог чиновника НБУ, подозреваемого во взятке

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины Сергей Шацкий, подозреваемый в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, 6 февраля был освобожден из-под стражи под залог в 800 тысяч гривен.

Соответствующее постановление принял Печерский районный суд Киева, передает портал Finclub со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, Национальный банк проведет служебное расследование, – говорится в сообщении.

На время отстранения, служебные обязанности директора департамента будет исполнять заместитель Шацкого.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Сергей Шацкий и его сообщники были задержаны по подозрению в получении взятки 25 тысяч гривен. Чиновник якобывымогал деньги за регистрацию в Украине платежной системы.

Суд арестовал Шацкого с правом внесения залога 800 тысяч гривен, а его сообщников отправил под домашний арест.

В свою очередь в НБУ заявили, что в задержании Шацкого не все однозначно.

Источник: korrespondent.net