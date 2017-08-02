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08. 02. 2017

Суд выпустил под залог чиновника НБУ, подозреваемого во взятке

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины Сергей Шацкий, подозреваемый в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, 6 февраля был освобожден из-под стражи под залог в 800 тысяч гривен.

Соответствующее постановление принял Печерский районный суд Киева, передает портал Finclub со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, Национальный банк проведет служебное расследование, – говорится в сообщении.

На время отстранения, служебные обязанности директора департамента будет исполнять заместитель Шацкого.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе Сергей Шацкий и его сообщники были задержаны по подозрению в получении взятки 25 тысяч гривен. Чиновник якобывымогал деньги за регистрацию в Украине платежной системы.

Суд арестовал Шацкого с правом внесения залога 800 тысяч гривен, а его сообщников отправил под домашний арест.

В свою очередь в НБУ заявили, что в задержании Шацкого не все однозначно.

Источник: korrespondent.net

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