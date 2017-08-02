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08. 02. 2017

Нардеп обрисовал стену у посольства Германии

Нардеп Алексей Гончаренко нарисовал слово "nein" (по немецки - "нет") на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве.
 
Об этом депутат сообщил сам в Facebook, разместив соответствующие фотографии.
 
Свой поступок он объяснил протестом против вчерашних "прокремлевских высказываний посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля" (немецкий посол заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделени - ред.)
 
"Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для Посла языке", - написал Гончаренко.
Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве возле посольства (фото: EPA/UPG)
 Депутат Гончаренко разрисовал Берлинскую стену в Киеве (фото: EPA/UPG)
В свою очередь в посольстве Германии обвинили нардепа в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.
 
"Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, размещенного на территории посольства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что падение Берлинской стены является символом освобождения от коммунизма и советской гегемонии.

Напомним, вчера МИД вызвал посла Германии на "ковер" из-за его высказываний.

СМИ также сообщили, что посол Германии объяснил свое заявление.

Источник: korrespondent.net

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