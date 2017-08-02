Сущенко написал письмо Порошенко

Задержанный в России украинский журнались Роман Сущенко написал письмо президенту Петру Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.
"Я осознаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мой профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения", - говорится в письме Сущенко.
"С другой стороны прекрасно понимаю, что надеяться на добропорядочность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - пишет журналист.
Сущенко также поблагодарил президента, дипломатов, а также журналистов и правозащитников за активное участие в процессе его освобождения.
"Мощная реакция иностранных и отечественных СМИ, в том числе и моего родного агентства Укринформ, международных неправительственных, гражданских и правозащитных организаций добавляют сил в противостоянии изоляции и психологическому давлению", - отметил Р.Сущенко.
"Обращаюсь к Вам как к отцу. Кому как не отцу знать счастье, наблюдая, как растет его сын? Господин Президент, позвольте мне увидеть, как растет мой сын Максим. Вместе с тем понимаю, что такие дела как мое, не решаются в спешке. Нужно время. Буду терпеливо ждать", - подытожил Сущенко.
В свою очередь, Цеголко проинформировал, что Порошенко встретился с женой журналиста Анжелой и детьми Юлией и Максимом.
Напомним, на днях в России продлили арест Сущенко.
А ранее российский президент Владимир Путин назвал условие для амнистии Сущенко.
Источник: korrespondent.net
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