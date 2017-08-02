В Украине пройдет кампания информирования об УПА

Украинский институт национальной памяти проведет информационную кампанию о деятельности Украинской повстанческой армии, передает Интерфакс-Украина.
"В этом году мы начинаем электронную кампанию под названием "УПА: ответ непокоренного народа", потому что считаем появление УПА ответом на жесткую оккупационную политику, а потом и ответом на установление в Украине коммунистического тоталитарного режима", – сказал на пресс-конференции глава института Владимир Вятрович.
По его словам, заданием кампании на первом этапе будет распространение информации о борьбе повстанцев с нацистскими оккупантами.
"Это нужно не только ради заполнения "белых пятен" в истории, а очевидно, что это нужно для опровержения одного из ключевых мифов советской пропаганды о коллаборационизм УПА", – отметил Вятрович.
По его словам, к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе 8 мая готовится выставка об УПА в контексте других антинацистских движений и сравнения ее с польским, французским, югославским и другими движениями сопротивления.
Во второй половине 2017 года кампания будет посвящена антикоммунистическому фронту борьбы УПА, в контексте борьбы народов стран Балтии и Восточной Европы против коммунистического тоталитарного режима.
Готовится большая международная конференция в сотрудничестве с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, которая состоится в октябре.
Информационная кампания стартует в годовщину первого боя украинских повстанцев с нацистами – в ночь на 8 февраля 1943 года сотня УПА под командованием Григория Перегиняка (Коробки) атаковала немецкий гарнизон в районном центре Володимирец Ровенской области.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне лава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что прославление Степана Бандеры в Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз.
В свою очередь Владимир Вятрович отметил, что в Украине нет никакого культа Бандеры.
Источник: korrespondent.net
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